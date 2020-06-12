المغرب توجه طائرة مساعدات طبية لدعم موريتانيا فى مواجهة كورونا

تلقى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم اتصالا هاتفيا من نظيره المغربي ناصر بوريطه، الذي أبلغ بصدور أمر من عاهل المغرب الملك محمد السادس بتوجيه طائرة خاصة محملة بالمساعدات الطبية؛ دعما لموريتانيا في مواجهة وباء كورونا.وذكرت الإذاعة الموريتانية اليوم الجمعة أن وزير الخارجية الموريتاني أشاد بهذا الدعم المهم، "الذي يعبر بطبيعته وتوقيته عن متانة العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين".كما عبر الوزير الموريتاني عن ارتياحه العميق لسيطرة المغرب "شبه الكاملة" على الوباء.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.