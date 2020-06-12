وزير الدفاع الأمريكى يأمر بمراجعة استجابة الحرس الوطنى للاحتجاجات

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون ) أن الوزير مارك إسبر أمر بمراجعة استجابة الحرس الوطني للاحتجاجات على وحشية الشرطة والعنصرية التي اندلعت في أنحاء الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.و قال البنتاجون في بيان " سيتناول التقرير مجموعة قضايا، منها تدريب قوات الحرس الوطني وتجهيزهم وتنظيمهم وإدارتهم ونشرهم وتوظيفهم ".و أضاف البيان أن وزير الجيش رايان مكارثي سيجري المراجعة.وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام الماضية، موجة عارمة من الاحتجاجات الغاضبة فى الشوارع الأمريكية على خلفية وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصول افريقية على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.