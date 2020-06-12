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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 7 حالات إصابة مؤكدة بكورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:22 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إنها رصدت سبع حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وحالة لم تظهر عليها أعراض حتى نهاية أمس الخميس.

وأعلنت اللجنة في بيان اليوم الجمعة أن ستًا من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج.

وكانت اللجنة أبلغت عن 11 إصابة مؤكدة، وجميعها لقادمين من الخارج، فضلا عن سبع حالات بلا أعراض في اليوم السابق وذكرت اللجنة أنها لم تسجل أي وفيات.

وبلغ مجمل الإصابات في الصين 83064 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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