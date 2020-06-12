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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 36 درجة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:02 ص
الأرصاد
الأرصاد
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس حار نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، مع وجود شبورة خفيفة صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، فضلًا عن طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما ليلًا، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، فهناك فرص هطول أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا، بنسبة 30% تقريبًا، على مناطق متفرقة غرب البلاد، ونشاط الرياح على جنوب سيناء التي تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24
الإسكندرية 33 22
وادي النطرون 34 23
طنطا 34 22
شبين الكوم 35 23
دمنهور 34 22
بلطيم 31 21
مطروح 27 20
السلوم 29 21
سيوة 37 24
بورسعيد 32 23
دمياط 30 23
الزقازيق 35 23
المنصورة 35 22
الإسماعيلية 36 23
السويس 36 22
العريش 31 21
رفح 30 20
رأس سدر 36 24
نخل 33 17
نويبع 37 23
طابا 34 20
كاترين 31 17
الطور 35 24
شرم الشيخ 39 28
الغردقة 38 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 38 24
بني سويف 38 24
المنيا 39 25
أسيوط 39 23
سوهاج 41 25
قنا 42 26
الأقصر 42 27
أسوان 43 29
ادفو 43 29
أبو سمبل 42 27
الوادي الجديد 41 26
شلاتين 39 27
أبو رماد 37 25
حلايب 37 27
رأس حدربة 36 26

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