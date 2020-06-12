الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس حار نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، مع وجود شبورة خفيفة صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، فضلًا عن طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.أما ليلًا، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.وعن الظواهر الجوية، فهناك فرص هطول أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا، بنسبة 30% تقريبًا، على مناطق متفرقة غرب البلاد، ونشاط الرياح على جنوب سيناء التي تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 36 24الإسكندرية 33 22وادي النطرون 34 23طنطا 34 22شبين الكوم 35 23دمنهور 34 22بلطيم 31 21مطروح 27 20السلوم 29 21سيوة 37 24بورسعيد 32 23دمياط 30 23الزقازيق 35 23المنصورة 35 22الإسماعيلية 36 23السويس 36 22العريش 31 21رفح 30 20رأس سدر 36 24نخل 33 17نويبع 37 23طابا 34 20كاترين 31 17الطور 35 24شرم الشيخ 39 28الغردقة 38 29مرسى علم 38 28الفيوم 38 24بني سويف 38 24المنيا 39 25أسيوط 39 23سوهاج 41 25قنا 42 26الأقصر 42 27أسوان 43 29ادفو 43 29أبو سمبل 42 27الوادي الجديد 41 26شلاتين 39 27أبو رماد 37 25حلايب 37 27رأس حدربة 36 26