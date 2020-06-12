متحدث مجلس الوزراء: معدل إصابات كورونا سيتراجع أول شهر يوليو

رجح المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد مطلع يوليو المقبل، لكنه أوضح أن الأمر متعلق بمدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، وقال إن شراسة فيروس كورونا قلت مقارنة بقوته من 3 أشهر، لافتا إلى أن 85 % من الإصابات بسيطة وتستجيب للعلاج المنزلي.وأكد متحدث مجلس الوزراء - في تصريح لبرنامج (مساء دي أم سي)، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان - أن جميع قرارات الحكومة تراعي في المقام الأول صحة المواطن، وكذلك مراعاة من تضرر بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة تعمل دائمًا على الموازنة بين هذين الأمرين.وقال المتحدث إن فتح الأندية خلال الفترة من 15 وحتى 30 يونيو لغرض تلقي الاشتراكات وتجديدها فقط على أن تقوم النوادي بأعمال الصيانة اللازمة تمهيدا لعودة النشاط الرياضي في وقت لاحق.وحول عودة الصالات الرياضية، قال متحدث الوزراء إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إعادة فتح الصالات الرياضية، وأن هذا القرار تم تأجيله لحين نهاية شهر يونيو الجاري، لافتا إلى أنه من المرجح أن يكون هناك قرارا بالفتح التدريجي للأنشطة الرياضية، بما فيها صالات الألعاب الرياضية.