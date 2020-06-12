رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

متحدث مجلس الوزراء: معدل إصابات كورونا سيتراجع أول شهر يوليو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:43 ص
نادر سعد
نادر سعد
أ ش أ
طباعة
رجح المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد مطلع يوليو المقبل، لكنه أوضح أن الأمر متعلق بمدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، وقال إن شراسة فيروس كورونا قلت مقارنة بقوته من 3 أشهر، لافتا إلى أن 85 % من الإصابات بسيطة وتستجيب للعلاج المنزلي.

وأكد متحدث مجلس الوزراء - في تصريح لبرنامج (مساء دي أم سي)، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان - أن جميع قرارات الحكومة تراعي في المقام الأول صحة المواطن، وكذلك مراعاة من تضرر بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة تعمل دائمًا على الموازنة بين هذين الأمرين.

وقال المتحدث إن فتح الأندية خلال الفترة من 15 وحتى 30 يونيو لغرض تلقي الاشتراكات وتجديدها فقط على أن تقوم النوادي بأعمال الصيانة اللازمة تمهيدا لعودة النشاط الرياضي في وقت لاحق.

وحول عودة الصالات الرياضية، قال متحدث الوزراء إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إعادة فتح الصالات الرياضية، وأن هذا القرار تم تأجيله لحين نهاية شهر يونيو الجاري، لافتا إلى أنه من المرجح أن يكون هناك قرارا بالفتح التدريجي للأنشطة الرياضية، بما فيها صالات الألعاب الرياضية.

موضوعات متعلقة

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

«الصيدليات» تحذر من الكمامة القماش: قد تكون مصدر العدوى

الحكومة: عودة السياحة والطيران بـ3 محافظات أول يوليو

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

حبس شيرى هانم وابنتها زمردة لاتهامها بالاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع

موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

التحقيق مع «شيري هانم» وابنتها بنيابة مدينة نصر

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

إنفوجراف

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

بعد أخبار «الخناقة».. شيرين تظهر بصحبة زوجها حسام حبيب فى المنزل

الصحة

دراسة تكشف لغز إصابة غير المدخنين بمرض رئوي مزمن

بعيدًا عن كورونا.. 5 أعراض للحساسية الموسمية

7 نصائح لحماية العين أمام شاشات الكمبيوتر

علماء يؤكدون إمكانية التنبؤ بمسار كورونا لدى المرضى

منوعات

بالعمل التطوعى.. «سامر» من شاب انطوائى إلى مدرب لأقرانه

خبراء السكر ينصحون مرضى السكري بتناول "ميلجا" لتعزيز مناعتهم

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

فلكى: كسوف حلقى للشمس يُشاهد جزئيا فى الكويت 21 يونيو

مقالات الرأي
ماجد حبته
باسيج أردوغان.. وحرسه الثورى
مدحت بشاى
الثقافة الإنسانية وجائحة اللا إنسانية
د. محمد عفيفي
أبوسنجة طويلة.. قصة الترام فى مصر
صفوت البياضي
فاتورة إرضاء الجميع.. من يدفعها؟
المزيد

الثقافة

غدًا.. محمد ربيع يناقش «تشرب الوقت سادة» بالنيل الثقافية

الرابحون والخاسرون في الساحة الثقافية.. تفاصيل 3 أشهر من كورونا

«نحو رقمنة الآثار من المفاهيم إلى التطبيقات» محاضرة أونلاين السبت المقبل

«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين في 6 مسابقات