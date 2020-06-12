رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا بالبرازيل تتخطى الـ40 ألف حالة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:21 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
سجّلت البرازيل أكثر من 40 ألف وفاة و800 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة.

وأحصت البلاد، البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، 1،239 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 40،919، كما سجلت 802،828 إصابة.

وتخطّت ساو باولو عتبة الـ10 آلاف حالة وفاة (10،115)، مقارنةً بـ7،363 وفاة في ريو.

ويعتبر المجتمع العلمي في البرازيل هذه الأرقام أقلّ بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوص المخبرية لكشف العدد الحقيقي للمصابين. ويقدّر بعض الخبراء أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بـ15 مرة من العدد المعلن رسميًا.

والبرازيل هي ثاني أكثر دولة في العالم تضرّرًا من الجائحة على صعيد الإصابات، والثالثة على صعيد الوفيات بعد بريطانيا.

وكان قاض في المحكمة الفدرالية العليا أمر، مساء الإثنين، حكومة الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو بأن تنشر الإحصاءات المتعلّقة بالإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ كاملة، بعدما عدّلت الحكومة اعتبارا من الخامس من يونيو الجاري النموذج المتّبع في إحصاء الحالات ونشرها.

موضوعات متعلقة

رجاء الجداوي تجري مسحة جديدة لفيروس كورونا

الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما

حقيقة خروج رجاء الجداوي من العزل الصحي

إحالة حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

حبس شيرى هانم وابنتها زمردة لاتهامها بالاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع

موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

التحقيق مع «شيري هانم» وابنتها بنيابة مدينة نصر

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

إنفوجراف

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

بعد أخبار «الخناقة».. شيرين تظهر بصحبة زوجها حسام حبيب فى المنزل

الصحة

دراسة تكشف لغز إصابة غير المدخنين بمرض رئوي مزمن

بعيدًا عن كورونا.. 5 أعراض للحساسية الموسمية

7 نصائح لحماية العين أمام شاشات الكمبيوتر

علماء يؤكدون إمكانية التنبؤ بمسار كورونا لدى المرضى

منوعات

بالعمل التطوعى.. «سامر» من شاب انطوائى إلى مدرب لأقرانه

خبراء السكر ينصحون مرضى السكري بتناول "ميلجا" لتعزيز مناعتهم

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

فلكى: كسوف حلقى للشمس يُشاهد جزئيا فى الكويت 21 يونيو

مقالات الرأي
ماجد حبته
باسيج أردوغان.. وحرسه الثورى
مدحت بشاى
الثقافة الإنسانية وجائحة اللا إنسانية
د. محمد عفيفي
أبوسنجة طويلة.. قصة الترام فى مصر
صفوت البياضي
فاتورة إرضاء الجميع.. من يدفعها؟
المزيد

الثقافة

غدًا.. محمد ربيع يناقش «تشرب الوقت سادة» بالنيل الثقافية

الرابحون والخاسرون في الساحة الثقافية.. تفاصيل 3 أشهر من كورونا

«نحو رقمنة الآثار من المفاهيم إلى التطبيقات» محاضرة أونلاين السبت المقبل

«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين في 6 مسابقات