أمريكا اللاتينية تسجل أكثر من 1.5 مليون إصابة بكورونا

سجّلت أمريكا اللاتينية والكاريبي حنحو 1،509،813 إصابة بفيروس كورونا، وفق تعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.وأصبحت أمريكا اللاتينية البؤرة الجديدة للوباء، وقد سجّلت أكثر من 73 ألفا و600 وفاة، أكثر من نصفها في البرازيل.وسجّلت البرازيل، الخميس، أكثر من 40 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة.وأحصت البرازيل البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، 1،239 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 40،919.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.