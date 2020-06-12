المكسيك تسجل 4790 إصابة جديدة بكورونا و587 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 4790 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 587 وفاة، مما يرفع مجمل الإصابات إلى 133974 والوفيات إلى 15944.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، كانت المكسيك رصدت يوم الأربعاء 4883 حالة إصابة و708 وفيات، وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من العدد الرسمي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.