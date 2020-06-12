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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا: أوروبا ستحصل على لقاح كورونا قبل أمريكا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:46 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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توقعت وكيلة وزارة الصحة الإيطالية، ساندرا زامبا، أن أوروبا ستتوصل إلى إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، قبل الولايات المتحدة.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "أكي" قالت زامبا: "هناك منافسة كبيرة مع أمريكا، لكنني أعتقد أن أوروبا لديها كل ما يلزم لتكون أول من سيحصل على لقاح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد COVID-19".

بدوره، أعلن وزير الصحة الإيطالي، روبيرتو سبيرانتسا، خلال جلسة إحاطة برلمانية، عن تحالف ايطالي ألماني فرنسي هولندي لتطوير لقاح مرتقب للوقاية من الفيروس.

وقال سبيرانتسا: "كانت إيطاليا في الأسابيع الأخيرة ريادية ضمن مبادرة قوية في أوروبا، مع زملائي من ألمانيا وفرنسا وهولندا، قمنا ببناء تحالف رائد من أجل إمداد اللقاح لجميع البلدان الأوروبية".

وأضاف: "يجب أن يكون الاتحاد قادرًا على أن يضمن، من خلال عملية عادلة وشفافة، إمكانية حصول الجميع على اللقاح".

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرارا أن إدارته تتوقع الحصول على لقاح ناجع ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية هذا العام.

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