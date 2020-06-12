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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:08 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 393 حالة.

وقال المركز، في بيان له، إنه "تسلم 1140 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد"، مشيرًا إلى أن نتائج 1125 عينة جاءت سالبة، فيما جاءت نتيجة 15 عينة إيجابية، في كل من طرابلس وسبها والخمس من بينها مخالطين وإصابات جديدة"​​.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بـ"كوفيد 19" إلى 393 في ليبيا، وبلغ عدد المتعافين 59، فيما ووصلت حالات الوفاة إلى 5 دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال اليومين الماضيين.

ودعا المركز الوطني للأمراض المواطنين إلى ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا والتي تشمل حظر التجوال ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

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