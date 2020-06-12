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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تراجع ثروات الأسر الأمريكية فى الربع الأول بسبب كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:06 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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تراجعت ثروات الأسر الأمريكية 5.6 بالمئة إلى 110.8 تريليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، في ظل هبوط أسواق الأسهم الأمريكية بشدة من جراء وباء فيروس كورونا المستجد.

وجاء معظم التراجع بفعل انهيار أسعار الأسهم الأمريكية في تلك الفترة، بحسب بيانات أصدرها مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وفي الفترة من منتصف فبراير إلى نهاية مارس، فقد مؤشر يغطي 90 بالمئة من القيمة السوقية للأسهم الأمريكية أكثر من عشرة تريليونات دولار من قيمته.

وعلى مدى ربع السنة، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 20 بالمئة، في أكبر خسارة فصلية منذ الربع الرابع من 2008، لكنه عوض معظم تلك الخسائر لاحقا.

وشهد الأسبوعان الأخيران من الربع الأول تناميا في فقد الوظائف مع شروع ولايات أمريكية عديدة في إصدار أوامر بلزوم المنازل وغلق الأنشطة التجارية غير الضرورية لاحتواء انتشار الفيروس، ولحق الضرر على نحو خاص بالعمال ذوي الدخل المنخفض.

وفي المقابل، كان صافي ثروات الأسر 117.3 تريليون دولار في الربع الأخير من 2019.

يشار إلى أن نحو 20 مليون أمريكي فقدوا وظائفهم في خضم الجائحة، وقفز معدل البطالة من 3.5 بالمئة في فبراير، أدنى مستوياته في نصف قرن، إلى أكثر من 13 بالمئة في مايو.

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