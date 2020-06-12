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محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

احتجاجات بالشرطة الفرنسية ضد وزير الداخلية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:49 ص
كريستوف كاستانير
كريستوف كاستانير
وكالات
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نظمت عناصر الشرطة في فرنسا فعاليات احتجاجية ضد تصريحات وزير الداخلية، كريستوف كاستانير حول ضرورة محاربة العنصرية في صفوفهم.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، جرت الفعاليات الاحتجاجية لرجال الشرطة، بضواحي باريس وفي مختلف المدن الأخرى، منها تولوز وليل وسانت إتيان ومارسيليا ونيس وغيرها.

وطالب المحتجون باستقالة الوزير، ورموا الأصفاد على الأرض، معبرين عن رفضهم لتصريحاته، معتبرين أنها إلصاق تهمة العنصرية بهم.

وكان وزير الداخلية قد هدد بفصل أفراد الشرطة الذين سيكشف عن مظاهر العنصرية في تصرفاتهم. كما شدد على ضرورة محاربة هذه الظاهرة في صفوف الشرطة "بلا هوادة".

كما دعا كاستانير إلى التخلي عن تدريب أفراد الشرطة على استخدام المسكات الخانقة أثناء إلقاء القبض على المشتبه بهم.

ويأتي ذلك على خلفية مظاهرات تحت شعار "حياة السود مهمة" في فرنسا، تضامنا مع المواطن الأمريكي الأسمر جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية نهاية الشهر الماضي.

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