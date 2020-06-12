ترامب: الولايات المتحدة تحتاج شرطة أقوى من ذلك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بعد أسابيع من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، ستقوم إدارته بمزيد من الاستثمار في تدريب الشرطة.وأضاف ترامب، حسبما أفاد موقع "واشنطن بوست"، أنه سيتم اتخاذ إجراءات لزيادة وصول رأس المال للشركات الصغيرة في مجتمعات الأقليات.وتابع الرئيس الأمريكي، خلال مناسبة في كنيسة بمدينة دالاس، "إن الولايات المتحدة تحتاج إلى قوات شرطة أقوى ولا يمكنها تحقيق التقدم بوصم ملايين الأمريكيين بالعنصرية".وفي وقت سابق، أصر الرئيس الأمريكي، على التمسك بتمويل إدارات الشرطة في البلاد، رغم الاحتجاجات والدعوات لتخفيض ميزانيتها والتقليل من عنفها عقب مقتل جورج فلويد على يد شرطي.وصرح ترامب في اجتماع لمسؤولي وكالات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية في البيت الأبيض، الإثنين، "لن يكون هناك خفض للتمويل، ولن يكون هناك تفكيك لشرطتنا بعد مقتل الأمريكي فلويد المنحدر من أصول أفريقية على يدها أثناء احتجاز الشرطة له في منيابوليس الشهر الماضي".وأضاف: "نريد التأكد من أنه لا يوجد أي أعضاء سيئين هناك.. لكن 99 بالمئة.. منهم عظماء".