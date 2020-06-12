وزير الخارجية العراقى يلتقى سفير مصر ببغداد

التقى وزير الخارجيّة العراقى فؤاد حسين، مع سفير مصر ببغداد علاء موسى، حيث هنأه بتنصيبه وزيرًا لخارجية البلاد.وأعرب سفير مصر عن تطلّعه لأن تشهد العلاقات الثنائيّة بين بغداد والقاهرة ارتقاءً مُطّردًا وبما يُحقّق مصالح الشعبين الشقيقين.وأشاد الوزير بما وصل إليه البلدان من آفاق تعاون ثنائيّ، داعيًا إلى أهمّية تعزيزها بما يُشكّل قاعدة قويَّة لتفعيل سُبُل التعاون الستراتيجيّ المُشترَك.