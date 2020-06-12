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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 12-6-2020

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:03 ص
جريدة الدستور
منة سالم
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تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 12-6-2020 في عدد من البنوك العاملة في مصر، وبلغ متوسط سعر صرف الريال 4.29 للشراء و4.33 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

ويقدم لكم موقع " الدستور" التقرير اليومي لسعر تداول الريال السعودي وفقًا لآخر تحديثات في بعض البنوك المصرية العاملة.

سعر الريال السعودي اليوم
وصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.29 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء في البنك الأهلي المصري إلى 4.20 و4.32 جنيه للبيع، وجاء سعره في بنك الإسكندرية بسعر 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء، بينما في بنك مصر وصل إلى 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وجاء في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع ورصد بنك المصرف المتحد سعر صرف الريال بـ4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

ويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وحقق سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، ووصل سعر شراء الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع و4.33 جنيه للبيع.

الريال السعودي اليوم

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتخذ الريال عملة رسمية لها وتنقسم لفئتين العملات الورقية عبارة عن" 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والعملات المعدنية عباره عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال "، ويتم تسعير الريال السعودى أمام الجنيه من خلال معادلة تعتمد علة الاستناد إلى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار بشكل يومي ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة.

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