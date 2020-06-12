«الطاقة الذرية» تناقش ملفات إيران وكوريا.. الإثنين المقبل

يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا، يوم الإثنين المقبل، فى أول نشاط له بعد توقف استمر 3 أشهر بسبب جائحة كورونا، حيث من المقرر أن يفتتح الاجتماع المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي.وقال بيان للوكالة الدولية اليوم، من مقرها فى فيينا، إنه من المتوقع أن تشمل مناقشات المجلس التقرير السنوي لعام 2019 وتقرير التعاون الفني لعام 2019 إلى جانب التحقق والرصد في إيران في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 لعام (2015).وأشار البيان إلى أن الاجتماع سوف يستعرض تقرير تنفيذ الإجراءات الوقائية لعام 2019، وتطبيق الضمانات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، إلى جانب اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في إيران، إضافة الى جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى محاربة وباء كورونا.