الأحزاب الموريتانية تشيد بجهود الحكومة فى مواجهة كورونا

أشادت الأحزاب الموريتانية المعارضة والموالية بجهود الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في مكافحة فيروس كورونا المستجد.وأكدت الأحزاب، في بيان بثته الاذاعة الموريتانية، أنها أشادت بدعوة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لخلق إطار للتشاور وبحث الجهود الوطنية لمنع انتشار الوباء.وأضاف البيان أن أحزاب المعارضة والأغلبية أجرت تقييما داخليا، وكان فرصة لتشخيص دقيق للمرحلة ولتعميق التشاور بينها وضرورة تحسين الأداء والتنسيق مع السلطات العمومية.وأكدت الأحزاب الممثلة في البرلمان أنها تدعو للمزيد من الوحدة في هذه الظرفية "بالغة الحساسية"، كما تثمن تمثيل الأحزاب السياسية في لجنة متابعة تسيير صندوق كورونا.ووقع البيان كل من الحزب الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية"، وحزب اتحاد قوى التقدم اليساري، وحزب المعارضة الرئيسي "تكتل القوى الديمقراطية"، والتحالف الشعبي التقدمي، والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، وحزب التحالف الوطني للديمقراطية، وحزب الإصلاح، وحزب الحراك الشبابي، وحزب الصواب، وحزب الكرامة، وحزب الحوار، وحزب طلائع قوى التغيير الديمقراطي، وحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية.