انتحار فلاح بعد طعن أسرته بسلاح أبيض في الإسماعيلية

أقدم فلاح على قتل زوجته وطفلتيه وزوجة شقيقه طعنا بسلاح أبيض، وانتحر بعد الشروع في قتلهم في البحيرة.تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من اللواء محمود هندي رئيس مباحث الإسماعيلية، يفيد ورود إخطار من العميد ياسر ياسين مأمور مركز القنطرة غرب يفيد ورود بلاغ بشروع أب في قتل زوجته وطفلتيه.وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين أن "م.ا.ا" وشهرته حمادة 35 سنة، فلاح من أبو كبير بمحافظة الشرقية، ومقيم بعزبة المهندس إسماعيل القرقاري بنمرة 2 بالقنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، شرع في قتل زوجته وطفلتيه تسنيم 6 سنوات، وجنا 4 سنوات، وزوجة شقيقه، وأصيبوا بطعنات وتخضع الزوجة لإجراء عملية جراحية في محاولة لإنقاذ حياته، بينما انتحر الزوج بعد ذلك.حرر محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة لمكان الحادث للمعاينة والتحقيق في الواقعة.