صوامع البحيرة تتسلم 371 طن قمح جديد

تسلمت شون وصوامع محافظة البحيرة، اليوم، 371.164 طن قمح ليكون إجمالي التوريد 314947.587 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الجمعة 12يونيه، حسبما أعلن المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة.وصرح بأنه، يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.وذكر أنه، جاري متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستكمال إستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، هى ٦٧٠ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣ قيراط، و٧٠٠ جنية للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.