رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صوامع البحيرة تتسلم 371 طن قمح جديد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:31 ص
قمح
قمح
نرمين محمود الدهان
طباعة
تسلمت شون وصوامع محافظة البحيرة، اليوم، 371.164 طن قمح ليكون إجمالي التوريد 314947.587 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الجمعة 12يونيه، حسبما أعلن المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة.

وصرح بأنه، يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وذكر أنه، جاري متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستكمال إستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، هى ٦٧٠ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣ قيراط، و٧٠٠ جنية للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة كفر الشيخ: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رجاء الجداوي تجري مسحة جديدة لفيروس كورونا

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

السيسي يصدر عددًا من القرارات الجمهورية

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

حبس شيرى هانم وابنتها زمردة لاتهامها بالاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع

صحة كفر الشيخ: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

التحقيق مع «شيري هانم» وابنتها بنيابة مدينة نصر

إنفوجراف

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

بعد أخبار «الخناقة».. شيرين تظهر بصحبة زوجها حسام حبيب فى المنزل

الصحة

دراسة تكشف لغز إصابة غير المدخنين بمرض رئوي مزمن

بعيدًا عن كورونا.. 5 أعراض للحساسية الموسمية

7 نصائح لحماية العين أمام شاشات الكمبيوتر

علماء يؤكدون إمكانية التنبؤ بمسار كورونا لدى المرضى

منوعات

خبراء السكر ينصحون مرضى السكري بتناول "ميلجا" لتعزيز مناعتهم

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

فلكى: كسوف حلقى للشمس يُشاهد جزئيا فى الكويت 21 يونيو

إنجاز علمي يكشف أسرار «الصندوق الأسود» لتطور جسم الإنسان

مقالات الرأي
ماجد حبته
باسيج أردوغان.. وحرسه الثورى
مدحت بشاى
الثقافة الإنسانية وجائحة اللا إنسانية
د. محمد عفيفي
أبوسنجة طويلة.. قصة الترام فى مصر
صفوت البياضي
فاتورة إرضاء الجميع.. من يدفعها؟
المزيد

الثقافة

غدًا.. محمد ربيع يناقش «تشرب الوقت سادة» بالنيل الثقافية

الرابحون والخاسرون في الساحة الثقافية.. تفاصيل 3 أشهر من كورونا

«نحو رقمنة الآثار من المفاهيم إلى التطبيقات» محاضرة أونلاين السبت المقبل

«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين في 6 مسابقات