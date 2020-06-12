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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحريرى: لبنان الحلقة الأضعف فى صراع الشرق الأوسط

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:15 ص
الحريرى
الحريرى
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قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، إن لبنان يشهد انهيارًا اقتصاديًا متسارعًا وتفاوتًا كبيرًا في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، على نحو يمثل خطورة بالغة تتمثل في إمكانية حدوث تضخم كبير للغاية ينعكس سلبا على أوضاع المواطنين اللبنانيين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية.

واعتبر الحريري – في تصريحات صحفية – أن منطقة الشرق الأوسط تشهد صراعا أمريكيا روسيا إيرانيا تركيا، وأن لبنان هو الحلقة الأضعف في هذا الصراع، الأمر الذي يقتضي للمحافظة على البلاد أن ينأى الجميع بلبنان عن كافة هذه الصراعات الإقليمية.

وأضاف: "للأسف النأي بالنفس عن صراعات المحاور الإقليمية في حكومتي لم يكن كما يجب، لأنه حصلت تدخلات ببعض الدول، إلى جانب تصريحات لم يكن يجب أن تصدر من قبل بعض الأحزاب في لبنان. من هذا المنطلق، إذا أراد لبنان فعلا أن يعود إلى مكان يمكنه من خلاله مخاطبة المجتمع الدولي من جديد، فعلى الأقل عليه أن يحترم كلامه وموقفه بالنأي بالنفس".

وأشار إلى أن لبنان يشهد حالة من الاحتقان الشديد، وأن هناك من يريد إراقة الدماء في البلاد، لافتا إلى أن ما شهدته العاصمة بيروت يوم السبت الماضي من أحداث أخذت الطابع المذهبي والطائفي يعد أمرا شديد الخطورة، وأن الأمر يقتضي من الجميع المحافظة على تركيبة لبنان بكل الوسائل وحماية قيم الاعتدال والعيش المشترك.

وتابع: "ما حدث يوم السبت الماضي كان خطيرا، ولكن الحمد الله أن الحكماء في البلد اتسموا بالوعي في التعامل مع مثل هذه الأمور، والصغار الذين افتعلوا هذه المشكلة يجب أن يدفعوا الثمن. لا يمكننا أن نستمر في البلد بتأجيج الشعارات الدينية دون أن يلقى من يقوم بهذه الأعمال أي قصاص. الاستنكار لا يكفي، هناك من يجب أن يدفع الثمن".

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