أوكرانيا تطالب الاتحاد الأوروبى بتشديد العقوبات ضد روسيا

طالب وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات ضد روسيا، متهما الأخيرة بـ"عرقلة" تنفيذ ما اتفق عليها زعماء "رباعية نورماندي" العام الماضي.وقالت الخارجية الأوكرانية، في بيان لها، إن وزير الخارجية اتهم روسيا بوضع عوائق أمام وصول ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وغيرها من المنظمات الدولية، إلى المناطق خارج سيطرة السلطات الأوكرانية في دونباس بشرق أوكرانيا.واعتبر أنه ينبغي من أجل تغيير الوضع بشرق أوكرانيا "زيادة الضغط الدولي السياسي والعسكري والاقتصادي" على موسكو.وأكد وزير الخارجية الأوكراني أن بلاده تحتاج إلى الدعم من قبل الاتحاد الأوروبي في "نضالها في سبيل السلام والقيم الديمقراطية وخيارها السيادي الأوروبي".