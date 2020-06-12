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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرف لبنان المركزى: الأنباء المتداولة حول سعر صرف الدولار غير حقيقية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:13 ص
مصرف لبنان المركزي
مصرف لبنان المركزي
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أكد مصرف لبنان المركزي أن المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بأسعار مرتفعة للغاية، عارية تمامًا عن الصحة وبعيدة عن الواقع وتستهدف تضليل اللبنانيين.

ودعا حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه - في بيان الليلة - جميع مؤسسات الصرافة المرخصة من الفئة (أ) في عموم لبنان لأن يتقدموا إلى البنك المركزي بطلباتهم لشراء الدولار على سعر 3850 ليرة لبنانية على أن ينخفض تدريجيا إلى سعر 3200 ليرة لبنانية.

وأشار حاكم مصرف لبنان المركزي إلى أن الصرافين عليهم أن يعللوا طلباتهم بشراء الدولار الأمريكي وأن يذكروا اسم المستفيد، ليقوم مصرف لبنان خلال 48 ساعة بتحويل الطلبات التي قُدمت من الصرافين والتي تم الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي، إلى حساباتهم الخارجية لدى البنوك التي سوف يشير إليها الصراف عندما يتقدم بالطلب الى مصرف لبنان، لتقوم البنوك بدورها بتسديد هذه الطلبات وتسليم الأموال نقدا.

وأكد سلامة أن الصرافين غير المرخصين والذين يعملون خارج القانون، سيتم ملاحقتهم ومعاقبتهم تبعا لقرارات الحكومة ووزارة الداخلية، وكذلك الأمر بالنسبة لأي صراف مرخص يقوم بالعمل خارج هذه الآلية حيث سيحال إلى الهيئة المصرفية العُليا وتُشطب رخصته.

وكانت مظاهرات ومسيرات حاشدة قد اجتاحت البلاد بصورة مفاجئة، على وقع الأنباء المتداولة بارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 7 آلاف ليرة لبنانية في ظل حالة من الشُح الكبير في العملة الخضراء يقابلها تدهور واسع الوضع الاقتصادي والمعيشي وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والغذائية.

وارتفع سعر الصرف خلال الأيام القليلة الماضية بصورة متسارعة ليتجاوز 5 آلاف ليرة بالسوق الموازية (السوق السوداء) في حين أن الأسعار المتعددة المتداولة لصرف الدولار، سواء في البنوك أو للتحويلات النقدية الألكترونية وسوق الصرافة الرسمي تتراوح ما بين 1500 ليرة و3000 و3200 و3900 ليرة.

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