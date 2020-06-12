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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء اليونان: الإتحاد الأوروبى سيرد على انتهاك تركيا لحقوقنا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:57 ص
كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس
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قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الصعوبات التي تعترض علاقات اليونان مع تركيا هي أيضًا مشكلة للاتحاد الأوروبي، وانتقد مجددا اتفاق الحدود البحرية بين أنقرة والحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها في ليبيا.

وأضاف ميتسوتاكيس - خلال منتدى دلفي الإقتصادي أوردتها صحيفة (كاثمريني) اليونانية على موقعها الإلكتروني - "عندما يتعلق الأمر بعلاقتنا مع تركيا فهي ليست مشكلة يونانية - تركية فقط، لكنها مشكلة بين الإتحاد الأوروبي وتركيا".

وتابع: "مخاوفنا الأمنية هي أيضا المخاوف الأمنية للاتحاد، وعندما نحرس ونحمي حدودنا فنحن نحمي حدود الإتحاد الأوروبي بأكمله".

وأكد ميتسوتاكيس أنه "إذا كانت تركيا تفكر في انتهاك الحقوق السيادية لليونان فلن تحصل على رد من اليونان فقط بل أنها ستتلقى ردًا من أوروبا"، موضحًا أن كبار مسؤولي الإتحاد الأوروبي زاروا نهر إيفروس - خلال المواجهة بين المهاجرين في مارس والتي بدت بتشجيع من تركيا - كدليل على تضامن الإتحاد الأوروبي مع اليونان.

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