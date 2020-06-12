النيابة تفتح تحقيقًا فى اطلاق أعيرة نارية على مساعد وزير داخلية سابق بالبحيرة

شهدت إحدي قرى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، إطلاق أعيرة نارية على مساعد وزير داخلية سابق، دون حدوث إصابته وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من اللواء أشرف سيف النصر المقرحي مساعد وزير الداخلية السابق، أثناء تواجده بأرضه الزراعية بعد قيام أحد أفراد عمومته بإطلاق أعيرة نارية عليه.انتقلت القيادات الأمنية بمركز شرطة الدلنجات إلى مكان الواقعة، وتبين للعميد خالد أبو الفضل مأمور مركز الدلنجات والرائد محمد الديب رئيس المباحث، بالمعاينة وجود عدد من الطلقات الفارغة.وبسؤال شهود الواقعة أكدوا قيام أحد أفراد عائلة المجني عليه بإطلاق النيران، لخلافات سابقة بينهما بسبب مصرف ري أرض زراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4298 لسنة 2020 إداري الدلنجات.أحيل المحضر للمستشار محمد أكرم مدير نيابة الدلنجات الذى باشر التحقيق بإشراف المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، سكرتارية محمد عبد العظيم وأمر بضبط المتهم والسلاح النارى المستخدم في الواقعة.