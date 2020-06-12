السودان يكشف تفاصيل هروب «كوشيب» لأفريقيا الوسطى

قالت النيابة العامة السودانية إن المتهم علي كوشيب كان قيد الملاحقة، وعندما اشتد عليه الوثاق هرب مع مجموعته المسلحة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت أن علي كوشيب وصل - الثلاثاء الماضي - إلى مركز احتجاز المحكمة الجنائية الدولية في شفينينجن، قرب لاهاي في هولندا، بعد أن سلم نفسه طوعًا إلى المحكمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وهو متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بين عامي 2003 و2004.وقالت النيابة العامة السودانية إنها وجهت اتهاما لعلي كوشيب يتعلق بالجرائم ضد النفس والمال والاغتصاب والعنف ضد المرأة، مشيرة إلى صدور مذكرة اعتقال في أواخر العام الماضي بحقه ومخاطبة وزارة الداخلية للقبض أو المساعدة في القبض عليه.وأكد المكتب التنفيذي للنيابة العامة، في بيان اليوم، مواصلة التحقيقات مع متهمين وفقًا للواجبات والالتزامات المسندة إليها بموجب القانون، موضحا أنه منذ تولى النائب العام تاج السر الحبر، مهامه في أواخر أكتوبر الماضي، صدر الأمر بفتح ملفات دارفور والقبض على "كوشيب" وبعض الأشخاص الذين توافرت بينات في مواجهتهم.ولفتت إلى أنه تم القبض على 5 أشخاص رهن البلاغات لدى النيابة العامة في أحداث دارفور عن المدة من 2003 إلى 2010، ولازال البعض قيد التنفيذ.