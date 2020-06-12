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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الأمريكية تصدر خطة لدعم القيادات النسائية فى جميع أنحاء العالم

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:27 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
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أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، خطتها لتنفيذ الاستراتيجية الأمريكية بشأن المرأة والسلام والأمن.

وتركز الإستراتيجية على دعم القيادات النسائية في جميع أنحاء العالم الذين يساهمون في الأمن العالمي، بما في ذلك من خلال ضمان امتلاك الوزارة وموظفيها المهارات والأدوات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن دعم مشاركة المرأة الهادفة في الحفاظ على السلام ووقف الصراع ومكافحة الإرهاب يؤدي إلى تحسين الأمن والنتائج الاقتصادية للمجتمعات والدول حول العالم.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنه على مدى عقود دعم الدبلوماسيون الأمريكيون النساء كقادة في الجهود المبذولة لمنع الصراع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وتعزيز الأمن في جميع أنحاء العالم، ففي عام 2017 أصبحت الولايات المتحدة أول حكومة في العالم تسن تشريعات شاملة حول دور المرأة في السلام والأمن والتي تلتزم وزارة الخارجية بتفعيلها بالكامل من خلال خطتها لتنفيذ الاستراتيجية الأمريكية بشأن المرأة والسلام والأمن.

وتشمل جهود وزارة الخارجية مجموعة من المبادرات أهمها تعزيز قيادة المرأة في السلام والأمن، وتعزيز سلامة وحقوق الإنسان وكرامة النساء والفتيات، وتحسين الفعالية من خلال تعزيز القدرات الداخلية للوزارة وتوسيع التعاون العالمي والشراكات.

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