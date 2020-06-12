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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح الشوارع المغلقة لمرونة الحركة المرورية فى كفر الشيخ (صور)

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:10 ص
فتح الشوارع المغلقة
فتح الشوارع المغلقة فى كفر الشيخ
عمرو الشامي
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تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، فتح الشوارع المحيطة بمديرية الأمن بشارع الجيش بدايةً من ميدان التعاون حتى ميدان النصر، بالإضافة إلي شارع صلاح سالم بدايةً من أمام مقر مديرية التربية والتعليم، والمحكمة حتي الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، لتحقيق مرونة وسيولة الحركة المرورية للمواطنين، وأصحاب المركبات.

وثمنَ محافظ كفرالشيخ، دور الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بالمحافظة، وجهودهم المبذولة في المتابعة الدورية والمستمرة، لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، لغلق المحال التجارية، وحظر التجوال الليلي، وتطبيق القانون، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور، والعميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية.

يذكر أنه قد تم إغلاق هذه الشوارع عقب ثورة 25 يناير، بعد التعدي علي عدد من المنشأت العامة والحكومية في كفر الشيخ، وقد لاقي قرار الفتح ترحيبًا من قبل المواطنين.

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