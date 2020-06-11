صحة السويس: إصابة 40 حالة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة في السويس، اليوم، عن ظهور نتيجة تحاليل عدد من المشتبة بإصابتهم بفيروس كورونا، حيث ثبتت إيجابية إصابة 40 شخصًا، بالإضافة إلى وفاة شخص متأثرًا بإصابته بالفيروس.وقال وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور فيصل جودة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مديرية الصحة توزع الحقيبة الوقائية على كل أسرة ثبتت إيجابية إصابة أحد أفرادها، وتحتوي على بعض الأدوية لمقاومة الأعراض، وماسكات وترومتر لقياس درجة الحرارة.وأضاف مدير مديرية الصحة بالسويس أن، الحقائب توزع على المخالطين الذين لم تظهر عليهم أعراض، مع التأكيد عليهم بالتوجه لأقرب مستشفى حال بدء ظهور أي أعراض لا قدر الله.وأكدت مديرية الصحة بالسويس، في وقت سابق، على أهمية الإلتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمة، واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدي، وآداب العطس والسعال، وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، والإلتزام بالمسافة الآمنة وهي متر على الأقل، وارتداء الكمامة عند النزول لأماكن بها تجمعات، مثل أماكن العمل أو الأسواق.