الطبيب فاقد بصره: «نفسي أشوف ابني.. والرئاسة طمّنتني»

كشف الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره بمستشفى عزل بلطيم، تفاصيل إصابته، مؤكدًا أنه تعرّض لإجهاد شديد داخل مستشفى العزل المتواجد بها، ودخل فى غيبوبة وعقب إفاقته لم يرَ أي شيء.وقال سامي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" الذي تقدمه بسمة وهبة، على شاشة "ON": "لم يتم تشخيصي لمدة يومين، حتى وصلت حالتي لمجلس الوزراء وتم إصدار قرار بعلاجي على نفقة الدولة".وواصل:"90% من الأطباء قالوا لى إنت مش هتشوف تاني، وجهّز نفسك كطبيب وإنسان لهذا الأمر، أما الـ10% قالوا لى هتشوف من 4 لـ6 متر خلال 6 أشهر، وبإيماني قررت استكمال علاجى على أمل نسبة الشفاء".وتابع "الرئاسة تواصلت معايا وطمنتني قائلة: «إنت ابننا مش هنسيبك، وإنت دفعت تمن كبير، وأكدوا أن الرئيس مهتم إنك ترجع تشوف تاني، وهيكرّمك".وعلى المستوى المهني والمعيشي، قال: "الأمور صعبة جدًا والمستقبل غير واضح.. لو شفت هيبقى فيه طريق، ولو مشفتش هيبقى فيه طريق تاني، وأنا مش عارف هعيش إزاى، وهقدر أشوف ابني إزاي؟ ابنى يحيى عنده 3 أشهر، وآخر مرة شوفته كان عنده أسبوعين".