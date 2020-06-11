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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 8 أشخاص في احتجاجات بلبنان

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:37 م
لبنان
لبنان
محمد عمر
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اندلعت مواجهات قوية بشكل مفاجئ، مساء اليوم الخميس، في ساحة رياض الصلح بالعاصمة بيروت بين الجيش والمتظاهرين الذين يرشقون العناصر بالحجارة وبالمفرقعات النارية، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

وأطلقت عناصر الجيش القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين أمام مصرف لبنان بطرابلس، بعدما حاولوا اقتحام المصرف واشتبكوا مع عناصر الجيش والقوى الأمنية، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص؛ وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وإلى جانب ذلك أحضر متظاهرون خياما لنصبها أمام جامع محمد الأمين في وسط بيروت، واستقدام المزيد من الإطارات ليتم إشعالها احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وسياسة الحكومة وتردي الليرة اللبنانية وانهيار قيمتها أمام الدولار، حيث بلغ سعر الصرف دولار مقابل أكثر من 6 آلاف ليرة.

فيما أقدم عدد من المحتجين في مدينة صور عند مرورهم من أمام مركز مصرف لبنان في المدينة على خلع بوابة المصرف وتحطيمها ودخلوا إلى باحته، فيما تدخل الجيش والقوى الأمنية وأخرجوهم فتابعوا المسيرة إلى ساحة العلم للاحتجاج ضد ارتفاع سعر صرف الدولار.

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