مصرع شخصين جراء سقوط «توك توك» بترعة بالقليوبية

لقى شخصان مصرعهما، الخميس، جراء سقوط توك توك في ترعة بطريق مفارق الأحراز بشبين القناطر بالقليوبية، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخصين في حادث سقوط توك توك بمفارق الأحراز أمام مرور الأحراز القديم.وانتقلت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، وتبين غرق "إسلام. ر. ع" ، 16 عامًا، طالب، من قرية الحسانية و"أحمد. ي.أ" ، 18 عامًا، طالب من ذات القرية، وتم انتشال الجثمانين بمعرفة الأهالي.وتحرر محضر بالواقع، وباشرت النيابة العامة سير عملية التحقيقات.