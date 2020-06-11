نائب محافظ سوهاج يتفقد تجهيزات مستشفى المراغة المركزى

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، تجهيزات مستشفى المراغة المركزي من خلال جولة ميدانية بمقر المستشفى ليلَا ورافقه خلال الجولة الدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، وحازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.وصرح القاضي بأن، الجولة التفقدية للمستشفى تأتى فى إطار توجيهات محافظ سوهاج بالمتابعة اليومية والمستمرة للمستشفيات المحددة بنطاق المحافظة سواء لتشخيص وفحص حالات مصابي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) أو تلك المحددة لعزل هؤلاء المصابين تفعيلًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي تم عقده مؤخرًا بالمتابعة اليومية لتلك المستشفيات للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.وراجع نائب المحافظ مدى جاهزية المستشفى لإستقبال المرضى بشكل عام وبالأخص جاهزية ما تم تخصيصه من أدوار لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأطمئن على مدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية واجراءات صرفها.وشدد النائب، على ضرورة حسن الاستقبال والتزام الاطقم الطبية بنوباتجيات العمل المقررة.خلال الجولة استمع لشرح من الدكتور هاني خيرى عبد العزيز مدير مستشفى المراغة المركزي، حيث أفاد أن المستشفى تتكون من ٤ طوابق بإجمالي طاقة استيعابية ١١٦ سرير خصص منها جزء من الطابقين الثاني والثالث والطابق الرابع بالكامل للحالات المشتبة بإصابتها أو المصابة بفيروس كورونا المستجد بطاقة استيعابية ٤٨ سرير ومجهز بالمستشفى غرفتي رعاية مركزة لمصابى كورونا المستجد ( حالات حرجة ) بطاقة ٣ سراير بأجهزة تنفس صناعي عزل صحي وقائي شامل.