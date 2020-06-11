الوادي الجديد تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة إدارة أزمة كورونا بمحافظة الوادي الجديد، والمشكلة من اللواء محمد الزملّوط، محافظ الإقليم، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا بواقع 4 حالات بمركز الداخلة بقرى الهنداو والشيخ والى والقصر ومدينة موط، وحالة وحيدة بمركز الخارجة، ليرتفع بذلك إجمالى أعداد الإصابات إلى 108 حالة بدون وفيات منذ بداية أزمة كورونا.وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن هناك حالتين تماثلتا للشفاء وخرجتا من مستشفى العزل بحميات الداخلة، ليصل بذلك إجمالى حالات التعافى من كورونا إلى 53، موضحا أن جميع الحالات الإيجابية الجديدة من المخالطين للمصابين أو الوافدين من خارج المحافظة.وأشار الزملوط، إلى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ١٨٢ مواطنا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، مشددا على ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية من جانب المخالطين ومتابعتهم من قبل لجنة إدارة الأزمة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية حفاظًا على سلامة الجميع وتوفير احتياجاتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.