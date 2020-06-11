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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد فتحى يكشف تفاصيل دور تاجر الآثار بـ«جمجوم وبم بم»

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:15 م
أحمد فتحى
أحمد فتحى
محمد مجدي
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أكد الفنان أحمد فتحي، أنه سعيد بتجربة مسلسله الجديد "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق.. جمجوم وبم بم"، والمنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار "فتحي" لـ"الدستور"، إلى أنه يظهر خلال العمل كضيف شرف، ويلعب شخصية تاجر آثار صعيدي، وهو أكبر تاجر أثار في الوجه القبلي، وخلال الأحداث يجد مقبرة فرعونية كبيرة، بداخلها "لعنة الفراعنة"، وهو ما يجعله يتحدث مع محمد عبد الرحمن ومحمد سلام، للحضور إليه لمساعدته في حل هذه اللعنة.

وتابع: "الأحداث سيكون بها تحول معين بـ(بلوف) معين سيغير شكل الأحداث بطريقة كوميدية".

ويتناول العمل الكثير من القصص الدرامية لأبطاله، والمسلسل لا يعتمد على الجانب الكوميدي فقط، بل سيظهر لكل شخصية منهم وهما "جمجوم" محمد سلام و"بم بم" محمد عبدالرحمن، العديد من المشكلات الاجتماعية الخاصة بالحياة المعيشية، وكذلك العلاقات العاطفية في إطار درامي.

مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" بطولة محمد سلام ومحمد عبدالرحمن وميرنا جميل ومحمد محمود، تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.

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