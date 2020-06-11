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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء أعمال تطوير مدخل مدينة المحلة الكبرى

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:13 م
أعمال تطوير مدخل
أعمال تطوير مدخل مدينة المحلة الكبرى
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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تابع محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى الجديد، بدء أعمال التطوير الجارية في البوابة الرئيسية لمدخل المدينة، ضمن أعمال التطوير، بمشاركة الأهالي وجمعيات المجتمع المدني من أبناء المدينة والنشطاء.

ووياـي ذلك في إطار توجيهات محافظ الغربية، ونائبه، على ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية وإشراك المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للارتقاء بمستوى الخدمات على مستوى المحافظة، حفاظًا على الصالح العام.

جاء ذلك بحضور المهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة، ونائب رئيس حي ثان لمياء عبد اللطيف، ومسئول قسم الإنارة بالمجلس، ومديرى الإدارات بمجلس المدنية والأحياء.

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