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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 12-6 -2020 في البنوك المصرية

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:11 م
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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تباينت أسعار الدينار الكويتي اليوم الجمعة 12-6-2020، أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد للشراء 48.81 وللبيع 52.73.

ويقدم موقع "الدستور" أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة أمام الجينه المصري


سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف ابوظبي الاسلامي للشراء 50.03 وللبيع 52.17، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 50.00 وللبيع 52.81، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 50.00 وللبيع 52.89، وفي بنك الاسكندرية فسجل للشراء 49.90 وللبيع 52.73.

وفي بنك التعمير والاسكان سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري للشراء 49.20 وللبيع 52.76، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 48.81 وللبيع 52.73، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 50.09 وللبيع 53.76، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 50.15 وللبيع 52.83، اما في البنك الاهلي فسجل للشراء 50.68 وللبيع 52.73، وفي المصرف العربي الدولي فسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري للشراء 52.36 وللبيع 52.76.

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر للشراء 50.68 وللبيع 52.73، وفي البنك العربي الافريقي الدولي فسجل للشراء 50.72 وللبيع 52.35، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.17 وللبيع 52.73، وفي بنك بلوم سجل للشراء 52.40 وللبيع 52.79.

اما في بنك كريدي اجريكول فسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري للشراء 51.37 وللبيع 51.75، وفي بنك الكويت الوطني للشراء 51.45 وللبيع 53.00، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.72 وللبيع 52.83، وفي البنك الاهلي الكويتي فسجل للشراء 51.87 وللبيع 52.79، اما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 52.36 وللبيع 52.87.

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