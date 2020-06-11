13.2 مليار جنيه قيمة التداولات بالبورصة في أسبوع

انخفضت التعاملات بالبورصة الأسبوع المنقضي بنحو مليار جنيه وسط ضعف السيولة نتيجة تأثر المستثمرين بالإجراءات الاقتصادية التى تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد.وبحسب التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 13.2 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.2 مليار ورقة منفذة على 204 آلاف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.6 مليار ورقة منفذة على 160 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.واستحوذت الأسهم على 45.65 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 54.35 % خلال الأسبوع.وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78.5%من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.7% والعرب على 6.7% بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 188.8 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 58.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 67.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 25.1% وسجل العرب 7.3% وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 8.1 مليار جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 1.5 مليار جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.