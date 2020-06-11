خروج مدير عزل أبوقير الأسبق بعد شفائه من كورونا

أعلنت إدارة مستشفى الطلبة بسبورتنج في الإسكندرية، الخميس، تعافي وخروج الدكتور أحمد محسن، المدير الطبي الأسبق لمستشفى العزل بالمدينة الشبابية بأبوقير من فيروس كورونا هو وأسرته، بعد أن خضع للعلاج اللازم، وتحول نتائج الفحوصات الطبية إلى سلبية.كان الدكتور أحمد عبدالحميد، المدير الطبي السابق لعزل أبوقير، قد قال إن حالة الدكتور أحمد محسن جيدة وفي تحسّن، وإنه يخضع للعلاج اللازم وتم عزله وكل أفراد أسرته في غرفة بمفرده كأي مصاب بفيروس كورونا.وأعلن الدكتور محمد محسن، طبيب جراحة المسالك البولية التناسلية بمستشفى الشرطة، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إصابة ابن عمه الدكتور أحمد محسن مدرس الباطنة بكلية طب الإسكندرية، وأسرته بفيروس كورونا، وأنهم قيد الحجز، الآن، بمستشفى الحجر الصحي وحالتهم الصحية حرجة.وأضاف أن أحد المرضي يشتبه في إصابته بكورونا ذهب إليه لإجراء الكشف الطبي خلال فترة عيد الفطر، وعلى الفور أوقف عمله مباشرةً لإجراء الفحوصات، على الرغم من سلبية التحليل الذي أجراه أول شهر رمضان بعد انتهاء عمله كمدير لمستشفى حجر الإسكندرية.