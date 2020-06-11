رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج مدير عزل أبوقير الأسبق بعد شفائه من كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:54 م
الدكتور أحمد محسن
الدكتور أحمد محسن
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
أعلنت إدارة مستشفى الطلبة بسبورتنج في الإسكندرية، الخميس، تعافي وخروج الدكتور أحمد محسن، المدير الطبي الأسبق لمستشفى العزل بالمدينة الشبابية بأبوقير من فيروس كورونا هو وأسرته، بعد أن خضع للعلاج اللازم، وتحول نتائج الفحوصات الطبية إلى سلبية.

كان الدكتور أحمد عبدالحميد، المدير الطبي السابق لعزل أبوقير، قد قال إن حالة الدكتور أحمد محسن جيدة وفي تحسّن، وإنه يخضع للعلاج اللازم وتم عزله وكل أفراد أسرته في غرفة بمفرده كأي مصاب بفيروس كورونا.

وأعلن الدكتور محمد محسن، طبيب جراحة المسالك البولية التناسلية بمستشفى الشرطة، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إصابة ابن عمه الدكتور أحمد محسن مدرس الباطنة بكلية طب الإسكندرية، وأسرته بفيروس كورونا، وأنهم قيد الحجز، الآن، بمستشفى الحجر الصحي وحالتهم الصحية حرجة.

وأضاف أن أحد المرضي يشتبه في إصابته بكورونا ذهب إليه لإجراء الكشف الطبي خلال فترة عيد الفطر، وعلى الفور أوقف عمله مباشرةً لإجراء الفحوصات، على الرغم من سلبية التحليل الذي أجراه أول شهر رمضان بعد انتهاء عمله كمدير لمستشفى حجر الإسكندرية.

موضوعات متعلقة

مصر والسودان يعلنان تحفظهما على الورقة الإثيوبية حول ملء وتشغيل سد النهضة

«حسبنا الله ونعم الوكيل».. شريف منير يحذف صورة بناته بسبب التعليقات المسيئة

«الصيدليات» تحذر من الكمامة القماش: قد تكون مصدر العدوى

من 8 مساء حتى 4 صباحا.. تعديل مواعيد حظر التجوال

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

رجاء الجداوي تجري مسحة جديدة لفيروس كورونا

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

«الصيدليات» تحذر من الكمامة القماش: قد تكون مصدر العدوى

الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما

إنفوجراف

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

الصحة

دراسة تكشف لغز إصابة غير المدخنين بمرض رئوي مزمن

بعيدًا عن كورونا.. 5 أعراض للحساسية الموسمية

7 نصائح لحماية العين أمام شاشات الكمبيوتر

علماء يؤكدون إمكانية التنبؤ بمسار كورونا لدى المرضى

منوعات

خبراء السكر ينصحون مرضى السكري بتناول "ميلجا" لتعزيز مناعتهم

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

فلكى: كسوف حلقى للشمس يُشاهد جزئيا فى الكويت 21 يونيو

إنجاز علمي يكشف أسرار «الصندوق الأسود» لتطور جسم الإنسان

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الثقافة الإنسانية وجائحة اللا إنسانية
د. محمد عفيفي
أبوسنجة طويلة.. قصة الترام فى مصر
صفوت البياضي
فاتورة إرضاء الجميع.. من يدفعها؟
أحمد بهاء الدين شعبان
سد النهضة ولحظة الحقيقة
المزيد

الثقافة

غدًا.. محمد ربيع يناقش «تشرب الوقت سادة» بالنيل الثقافية

الرابحون والخاسرون في الساحة الثقافية.. تفاصيل 3 أشهر من كورونا

«نحو رقمنة الآثار من المفاهيم إلى التطبيقات» محاضرة أونلاين السبت المقبل

«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين في 6 مسابقات