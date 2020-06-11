العراق: حريصون على تعزيز التعاون مع البعثة الأمميّة «يونامي»

أكد وزير الخارجيّة العراقي، فؤاد حسين، حرص حكومة بلاده على تعزيز التعاون مع البعثة الأمميّة "يونامي"، مثمنا مواقف البعثة في دعم العراق، وتعزيز التجربة الديمقراطيّة.وحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية نقلته الوكالة الوطنية العراقية "نينا"، اليوم الخميس، تلقى الوزير حسين، التهنئة من ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة رئيسة بعثة يونامي في العراق، جينين هينس بلاسخارت، بمناسبة تسلمه منصب وزير الخارجيّة.كما أكد وزير الخارجيّة العراقي، استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات كافة لتتمكّن البعثة الأممية من أداء عملها بنجاح.