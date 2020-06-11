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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر والسودان يعلنان تحفظهما على الورقة الإثيوبية حول ملء وتشغيل سد النهضة

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:50 م
سد النهضة
سد النهضة
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أعلنت مصر والسودان عن تحفظهما على الورقة الإثيوبية حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكدت وزارة الري أن مصر تؤكد استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار مفاوضات واشنطن حول سد النهضة.

وقالت إن الورقة الإثيوبية تمثل تراجعا كاملا عن المبادئ والقواعد التي سبق التوافق عليها.

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