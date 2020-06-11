مصر والسودان يعلنان تحفظهما على الورقة الإثيوبية حول ملء وتشغيل سد النهضة

تحفظهما على الورقة الإثيوبية حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكدت وزارة الري أن مصر تؤكد استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار مفاوضات واشنطن حول سد النهضة.وقالت إن الورقة الإثيوبية تمثل تراجعا كاملا عن المبادئ والقواعد التي سبق التوافق عليها.