في خدمتك.. رقم خدمة «واتس آب» للرد على استفسارات كورونا

في إطار سلسلة المعلومات الخدمية التي تحرص جريدة «الدستور» على تقديمها للقراء، ننقل لكم خدمة خدمة الرد الآلي عبر «واتس آب» الخاص بوزارة الصحة والسكان، لاستقبال كل استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا المستجد.ونظرا للضغط المستمر منذ بداية الأزمة ومع التزايد الملحوظ في عدد الإصابات بالفيروس، وعدم استيعاب الرقم المختصر 105 المخصص من قبل الوزارة للشكاوى من قبل المواطنين قامت الوزارة بتخصيص رقم للرد من خلال خدمة واتس أب على رقم 01553105105 أو الدخول إلى ذلك الرابط https:wa.me201553105105 ثم إرسال كلمة Hi في رسالة على تطبيق واتس اب.