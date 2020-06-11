مستثمرو دمياط: تراجع حجم صادرات الأثاث بسبب أزمة كورونا

أكد المهندس أسامة حفيلة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، أن أزمة كورونا أثرت على صناعة الأثاث بالمنطقة بشكل كبير، وهناك تراجع في حجم صادرات الأثاث المصري.وأضاف حفيلة في تصريح لـ"الدستور"، أن جميع مصانع المدينة محافظة على الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمواجهة مخاطر هذا الوباء، وذلك عن طريق تعقيم وتطهير المصانع بالإضافة إلى تقسيم ورديات العمل لمنع التزاحم.وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عضو جمعية مستثمرى مدينة دمياط، أن مصانع المنطقة بدأت بالتأقلم مع الأوضاع الحالية التى تمر بها البلاد، مشيرًا ان الجمعية تعاونت مع وزارة الصحة بإطلاق حملات لتعقيم وتطهير كافة المصانع بالمنطقة.