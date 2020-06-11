نقيب الزبالين يكشف طريقة التخلص من مخلفات مصابي كورونا

نعى شحاتة مقدس، نقيب الزبالين اللواء عادل أبوحديد، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، بعد وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.وقال نقيب الزبالين في تصريحات لـ«الدستور»، أنه في بداية انتشار فيروس كورونا كان هناك استهتار واستخفاف بالأمر، وعدم اتباع أساليب الوقاية، مضيفا: «ربما توفي الفقيد بسبب مخالطة حالة إيجابية أو حالة مخالطة لحالة إيجابية».وأكد نقيب الزبالين، أنه يتم توزيع كمامات وجوانتيات وأكياس أحذية على الزبالين وجامعي القمامة من المنازل، وتم تخصيص مقالب لدفن النفايات الناجمة عن الأدوات الشخصية المستخدمة للوقاية من الفيروس.وأوضح «مقدس» أن وزارة البيئة تتخلص من المخلفات الطبية بشكل آمن وتحاول توعية المواطنين بطريقة التعامل معها والتخلص منها بتمزيقها ووضعها في أكياس بلاستيكية حتى لا تسبب عدوى، قائلا: «نتمني تزويدنا كل فترة بأدوات الوقاية ونشر الوعي للمواطنين».