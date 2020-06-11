محافظ جنوب سيناء يعلن ضوابط تشغيل مراكز الغوص والأنشطة البحرية

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، قرارًا بإعادة تشغيل مراكز الغوص والأنشطة البحرية واليخوت، اعتبارا من 21 يونيو الجاري، كأحد إجراءات التحرر التدريجي للحظر بقطاع السياحة طبقا لخطة الدولة في هذا الشأن.وأشار فودة، خلال القرار، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مدينة شرم الشيخ، وذلك لبحث الطلبات المقدمة من أصحاب مراكز الغوص لإعادة التشغيل، وسيتم عرض تقرير اللجنة خلال أسبوعين للبت فيه.وأضاف فودة، أن الطلبات ستقدم إلى المركز التكنولوجي (مكتب خدمة المواطنين)، كما اشترط لإعادة التشغيل وجود رخصة سارية من الجهة الإدارية المختصة لمراكز الغوص أو الأنشطة البحرية، كما يشترط وجود رخصة سارية للعمل بمدينة شرم الشيخ للوحدة البحرية طالبة التشغيل.كما اشترط الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، وفقا لضوابط وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، كما يشترط عدم وجود مخالفات بناء بمراكز الغوص لم يتم التصالح عليها، وأن يكون موقع النشاط مضاف إلى السجل التجاري.وقرر فودة، أن يتم التشغيل التدريجي للمراكز والأنشطة المستوفاة الشروط والضوابط فور الانتهاء من أعمال اللجنة، وتقديم تقريرها للتصديق عليه.