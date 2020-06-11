مصطفى محمد عن زوجته: «وش السعد عليا»

كشف الكابتن مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك، عن حزن زوجته بسبب عدم إقامة حفل كبير لها خلال عقد قرانهما، بسبب الظروف التي تمر بها مصر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحا: "العروسة كانت زعلانة ولكن حاولت أقنعها بكل الطرق"، مؤكدا أنه تجمعه بها قصة حب منذ عام 2014، وكانت عامل نجاح كبير له في مسيرته الرياضية.وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "كانت وش السعد عليا في كل حاجة"، موجها الشكر لوالديه على المجهود الذي بذلاه معه: "الواحد من غيرهم ولا حاجة.. أبويا وأمي هما السبب في كل حاجة أنا فيها".