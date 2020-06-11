«مصر للطيران» تسمح لحاملي التأشيرات بالسفر على متن رحلاتها

قال الطيار محمد رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنها تواصل تسيير جسرها الجوي لنقل آلاف العالقين بالخارج والراغبين في العودة، كما سيُسمح بسفر حاملي التأشيرات عبر طائرات الشركة الوطنية، طالما بحوزته التذكرة وتأشيرة الدخول للدول المسافر إليها، على المقاعد الخالية للمواطنين المصريين الذين يحملون إقامات دائمة بهذه الدول.وأضاف «زكريا»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن شركة مصر للطيران ستبدأ تشغيل مكاتبها عقب الإعلان النهائي عن تشغيل الرحلات الجوية الداخلية المتجهة للمدن السياحية، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، مؤكدا استعداداتها وجميع الشركات التابعة لها لبدء التشغيل الرسمي للرحلات الداخلية.وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى تسيير رحلات جوية داخلية للمطارات ذات المقاصد السياحية لنقل بعض الركاب، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف.