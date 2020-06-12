نص تقرير البرلمان على موازنة 2020-2021

وأكد البرلمان في توصياته على ضرورة النظر في إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية، لكونها مسألة ملحة وتشغل جميع المواطنين، وتشديد الرقابة على الأسواق، للتأكد من إعلان أسعار السلع تطبيقًا لأحكام القانون، إضافة إلى إيجاد آلية للتحول من الدعم النقدي إلى العيني، أو ما يسمى بالدعم الإنتاجي للفئات القادرة على العمل.

















حصلت "الدستور" على نص التقرير العام، الخاص بملاحظات وتوصيات اللجان النوعية في البرلمان على الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2020-2021 وخطتها التنموية، والمقرر عرضه على الجلسة العامة، الأحد القادم، لتكون تلك هى آخر الموازنات التي ستعرض على المجلس الحالي.ووضعت لجان البرلمان عددًا من الملاحظات والتوصيات على الموازنة المقبلة، أبرزها تدبير اعتمادات إضافية لصالح قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى، بواقع 1.5 مليار جنيه لموازنة وزارة الصحة لدعم قطاع الطب الوقائي، وشراء مستلزمات الوقاية والحماية الخاصة بالأطباء لوقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، ودعم مستشفيات وزارة الصحة.كما طالبت اللجان بزيادة الاعتمادات المالية الموجهة للمستشفيات الجامعية بمبلغ 2.9 مليار جنيه، لإقامة واستكمال إنشاء المستشفيات وتجهيزها، ومن ثم تمكينها من استيعاب أكبر قدر من المرضى في ظل انتشار الفيروس، و500 مليون جنيه لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و500 مليون جنيه أخرى لحافز الجودة للمعلمين بالصفين الثالث والثانى الابتدائى.كما أوصى البرلمان بتوفير مبلغ 22 مليار جنيه، للتعليم ما قبل الجامعي؛ للتوسع في منطومة التعليم عن بُعد، المقرر الاعتماد عليها العام المقبل لتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، لمنع انتشار الفيروس بينهم، وإعفاء الوزارة من فوائد الدين العام والقروض التي تفرضها وزارة المالية عليها باعتبارها جهة خدمية وليست منتجة.كما شدد البرلمان على ضرورة التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو زيادة الإنفاق على قطاع الصحة، مقارنة بالناتج القومي الإجمالي، وفقًا لمقتضى المادة 18 من الدستور، مع إجراء مراجعة دورية شاملة لرواتب العاملين بالقطاع منعًا لتسربهم من الوظيفة بالاتجاه إلى العمل الحر.وفي ضوء ما كشفته جائحة فيروس كورونا من ضرورة تطوير البنية التكنولوجية لقطاع الصحة، أكد البرلمان على ضرورة مراعاة تزويد الاعتمادات المالية الخاصة بها على مدى العام القادم، ومراعاة احتياجات المواطنين ومتطالباتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي خلفتها تداعيات فيروس كورونا على أسعار السلع لاسيما الأساسية منها.

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