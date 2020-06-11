مالي: 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المالية، اليوم الخميس، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1722.وأفاد بيان لوزارة الصحة المالية - حسبما ذكرت الإذاعة المالية - بأنه بعد إجراء 251 فحصا جرى تسجيل 55 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تعافى 41 مصابا ليصل إجمالي المتعافين إلى 989 شخصا بينما لا يزال 654 من المصابين في المستشفيات، ووصل عدد الوفيات 97 شخصا منذ مارس الماضي تاريخ أول ظهور للفيروس في مالي.