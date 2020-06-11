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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية: صلاحية اتفاق الصخيرات في ليبيا انتهت وتركيا استغلته

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:17 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
محمد عمر
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أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، اليوم الخميس، انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات السياسي في ليبيا الذي جاء بحكومة الوفاق عام 2015، وأنه منح أطرافا غير عربية دورًا أكبر في البلاد.

وقال زكي في تصريحات إعلامية، إن تركيا تختبئ خلف اتفاق الصخيرات السياسي لتحقيق مصالحها وأهدافها الاستعمارية في ليبيا.

وأوضح المسئول بالجامعة العربية أن تطبيق حظر السلاح المفروض على ليبيا مسئولية المجتمع الدولي كله ومجلس الأمن لم يتخذ مواقف حاسمة في الأزمة حتى الآن.

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وجود مليشيات إرهابية تعرقل الحل السياسي في ليبيا، مشيرا إلى وجود أطراف في اتفاق برلين تواصل إرسال مرتزقة وأسلحة إلى ليبيا.

وشدد حسام زكي على أن تركيا تسعى لتحقيق استفادة اقتصادية وسياسية وعسكرية في ليبيا، موضحًا أن الأطراف الليبية لا تمتلك الإرادة السياسية لحل الأزمة حتى أصبحت غائبة.

وأكد زكي أن الجامعة العربية لم تغير موقفها بشأن التدخلات الأجنبية، مشيرا إلى أن هناك قرارات عربية قوية ترفض هذا الأمر في ليبيا.

وكانت حكومة الوفاق برئاسة فائز المدعومة من تركيا، أعلنت اليوم، عن فتح جسر جوي مع تركيا، لنقل المرتزقة السوريين، قائلة إن فتح جسر الجوي ضمن الاتفاقية المبرمة نوفمبر الماضي بين فائز السراج رئيس حكومة الوفاق ورجب أردوغان الرئيس التركي.

وقالت عملية بركان الغضب التابعة للوفاق، إن مجموع الطائرات التي دخلت الأجواء الليبية قدرت بـ 13 طائرة من بينها طائرات نقل عسكري وسرب من مقاتلات F-16 يقدر بحوالي 6 طائرات.

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