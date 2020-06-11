156 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الخميس، تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف مدير الصحة العمومية بموريتانيا، في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم الخميس، إنه تأكدت إصابة 156 شخصا بالفيروس، كما جرى تسجيل شفاء 108 أشخاص وتسجيل وفاة ثلاثة.وأوضح أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1439 إصابة مؤكدة، وتم تعافي 250 مصابا ووفاة 74 شخصا، منذ مارس الماضي تاريخ أول ظهور للوباء في بلاده.